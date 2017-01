News

Cookies e siti Internet: dal 3 giugno nessuna tolleranza

A meno di 24 ore dalla scadenza ultima prevista per l'introduzione dell'informativa sui cookies per i siti Internet, in Rete vi è ancora chi si interroga sul da farsi e sulle conseguenza per l'inosservanza delle varie prescrizioni imposte dal Garante per la protezione dei dati personali.Ricordiamo che il provvedimento generale del Garante n.229 dell'8 maggio 2014, ha imposto una serie di obblighi a carico di chi utilizza cookies (anche di terze parti) sul proprio sito, prevedendo, tra questi, l'inserimento di apposite informative con termine ultimo il 2 giugno 2015.Per i trasgressori multe da 6.000 a oltre 120.000 euro.

Una guida sulla tutela del diritto d'autore in Rete

Segnaliamo ai lettori un'interessante e gratuita guida sulla tutela del diritto d'autore in Rete a cura del CIRSFID di Bologna.Il volume offre una disamina giuridica di particolare rilievo sul tanto discusso Regolamento Agcom, in vigore dal 31 marzo 2014, evidenziando alcune criticità relative al suo ambito applicativo, all'oggetto di tutela e ai poteri riconosciuti all'Authority in materia di diritto d'autore.

Fatturazione elettronica: da fine marzo si chiude il cerchio per le P.A.

Dal prossimo 31 marzo, si chiude il cerchio dell'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le pubbliche amministrazioni, e dopo le prime due fasi caratterizzate da un'adesione volontaria per alcuni soggetti e obbligatoria per altri (tra cui Ministeri, Agenzie ed Enti nazionali), da fine marzo a dover ottemperare all'obbligo saranno tutte le rimanenti amministrazioni (incluse quelle locali).Intanto il Dipartimento delle Finanze, con la Circolare n. 1/2015, ha fornito una serie di importanti chiarimenti sul medesimo obbligo, sull'ambito soggettivo e sulle date di decorrenza in base alla tipologia di amministrazione.

Vendite online, il Governo Cinese contro Alibaba e il mercato dei falsi

Quest'ultimo ha intanto in progetto nuove misure per contrastare il fenomeno, schedando aziende e providers che insistono nel favorire il commercio del tarocco.



Autentici canali di falsi, è questa ormai la condizione in cui versano numerose piattaforme di e-commerce. E in Cina il dito è puntato in particolare contro il colosso delle vendite online Alibaba, noto per permettere a chiunque di affacciarsi al mondo dell'e-commerce, ma reo al tempo stesso di favorire il proliferare del mercato dei falsi, con punte del 60% sul totale dei prodotti venduti, secondo la denuncia del Governo Cinese.Quest'ultimo ha intanto in progetto nuove misure per contrastare il fenomeno, schedando aziende e providers che insistono nel favorire il commercio del tarocco.

Pratiche commerciali scorrette, l'Antitrust contro una società di aste online



A seguito di molteplici segnalazioni, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha ordinato ad una società estera, la Flamingo Intervest Ltd, titolare di numerosi di siti di aste online (tra cui bogabids.com, ziinga.com, wippy.com e dandybids.com), di sospendere le pratiche scorrette poste in essere per raccogliere iscrizioni alle medesime piattaforme. A finire nel mirino dell'Antitrust, in particolare, un sondaggio utilizzato dalla Flamingo Intervest quale espediente per effettuare addebiti ingannevoli sulle carte di credito dei partecipanti. 1

In G.U. il regolamento sul pagamento in forma elettronica degli assegni



E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo scorso, il "Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari". Il decreto in questione, pone una serie di regole e definizioni sulle modalità di pagamento degli assegni in forma elettronica, definendo altresì le tempistiche di elaborazione e i profili di sicurezza e dematerializzazione.